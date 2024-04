Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Den Gang in die JVA abgewendet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 24-Jähriger aus Grünstadt am 07.04.2024 um 22:00 Uhr, als er mit einem PKW in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass gegen den jungen Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte der Grünstadter durch Zahlung der offenen Geldstrafe begleichen und so eine Fahrt in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt abwenden.

