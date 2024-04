POL-PDNW: Großkontrolle bei Tuning-Veranstaltung

Deidesheim (ots) - Am Freitag Vormittag führte die Polizei Haßloch Geschwindigkeitskontrollen in Deidesheim durch. In der Zeit von 09:30 Uhr bis 10 Uhr wurde der "neue" verkehrsberuhigte Bereich Höhe Schlossstraße kontrolliert. Hier wurden zwei Verkehrsteilnehmer verwarnt, die höchste Geschwindigkeit waren 26 km/h. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in der Appengasse Höhe Kindergarten kontrolliert. Hier ...

