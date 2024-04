Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Deidesheim (ots)

Am Freitag Vormittag führte die Polizei Haßloch Geschwindigkeitskontrollen in Deidesheim durch. In der Zeit von 09:30 Uhr bis 10 Uhr wurde der "neue" verkehrsberuhigte Bereich Höhe Schlossstraße kontrolliert. Hier wurden zwei Verkehrsteilnehmer verwarnt, die höchste Geschwindigkeit waren 26 km/h. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in der Appengasse Höhe Kindergarten kontrolliert. Hier ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt. Im o.g. Zeitraum wurden hier 13 Verstöße festgestellt, Höchstgeschwindigkeit hier waren 53 km/h. Darüber hinaus wurde ein 38-jähriger aus Forst kontrolliert, der mit 0,72 Promille deutlich zu viel getrunken hatte. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

