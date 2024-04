Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dirmstein - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Dirmstein (ots)

Am Samstag, den 06.04.2024 um 11:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Heuchelheimer Straße und der Bahnhofstraße in 67246 Dirmstein. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opels befuhr hierbei die Heuchelheimer Straße von Heuchelheim in Fahrtrichtung Obersülzen. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Dirmstein bog dieser nach links ab. Während des Abbiegeborgangs übersah er die entgegenkommende und bevorrechtigte 60-jährige Fahrerin eines VWs und kollidierte mit dieser. Durch den Verkehrsunfall wurde der 50-jährige Beifahrer des VWs leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Grünstadt konnten im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum bei der 60-Jährigen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief vor Ort positiv auf Amphetamine. Da die Beamten zudem feststellen mussten, dass ihr Fahrzeug nicht mehr versichert ist, wurde ihr Kennzeichen noch vor Ort entstempelt. Im Anschluss der Unfallaufnahme wurde die Frau zwecks Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe zur Polizeiinspektion nach Grünstadt verbracht. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge an Amphetaminen in der Handtasche der Frau auffinden und sicherstellen. Weiter wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Frau wurden nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell