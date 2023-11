Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen für gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Bad Nenndorf gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 06.10.2023 um 22:15 Uhr kam es am Taxistand, Bahnhof Bad Nenndorf, zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Die beiden 45-jährigen Männer kamen in Streit, bei der Auseinandersetzung wurde einer von ihnen am Boden liegend geschlagen und gewürgt. Die Tat soll, wie sich jetzt erst nach Hinweisen herausstellte, von zwei Frauen gefilmt worden sein. Die Polizei Bad Nenndorf bittet die beiden Frauen sowie weitere mögliche Zeugen sich zu melden. Polizei Bad Nenndorf 05723-74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell