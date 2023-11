Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen auf der L443 in Apelern

Apelern (ots)

(ste) Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 16:18 Uhr ereignete sich auf der L443 in 31552 Apelern ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei leicht und einer schwer verletzten Person. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 48-jähriger, aus Celle stammender, Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Kia cee'd die L454 aus Richtung Reinsdorf kommend, mit der Absicht, auf die L443 in Richtung Apelern abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 54-jährigen Auetaler, welcher die L443 mit seinem PKW VW Golf aus Richtung Apelern in Richtung Auetal befuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden PKW. Während des Verkehrsunfalles befanden sich zwei aus Nienhagen stammende Mitfahrende im Alter von 65 und 67 in dem unfallbeteiligten Kia. Beide wurde leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf wurde schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell