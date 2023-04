Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 20. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule und in die eines Gastronomiebetriebes

Dienstag, 18.04.2023, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 19.04.2023, 09:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Kannengießerstraße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes in der Kommißstraße. Hier wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Ob hier ein tatzusammenhang anzunehmen ist, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Denkte: Lack von zwei PKW zerkratzt

Dienstag, 19.04.2023, 23:45 Uhr, bis Mittwoch, 19.04.2023, 14:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Dienstag, 19.04.2023, 23:45 Uhr, und Mittwoch, 19.04.2023, 14:30 Uhr, den Lack von zwei zum Parken in Denkte, Hoher Weg abgestellter PKW. Betroffen war jeweils die Beifahrerseite eines grünen VW Golf und eines schwarzen VW Passat. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

