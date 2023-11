POL-NI: Landkreise Nienburg/Schaumburg - Präventionsveranstaltung "Schutz vor Kriminalität im Alltag"

Hagenburg (ots) - In der Nacht von Freitag, den 17.11.2023 auf Samstag, den 18.11.2023, gegen 00:45 Uhr, kam es in der Straße ,,Am Försterteich'' in Hagenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort hat ein PKW beim Rangieren mehrere Zaunpfosten beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 250EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

