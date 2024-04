Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bockenheim an der Weinstraße / B271 (ots)

Am Montag, 08.04.2024 zwischen 00:00 Uhr und 08:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mit einem Traktor, die B271 aus Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Bockenheim an der Weinstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine beginnende Schutzplanke auf. Nach ca. 20 Metern setzte der Fahrer zurück und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund des Aufpralls wurde sowohl die Schutzplanke, als auch das Fahrzeug beschädigt. Beim unerlaubten Verlassen der Unfallstelle verlor das Fahrzeug eine große Menge Öl. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell