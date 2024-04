Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Bauarbeiter und Polizeibeamte

Hemer (ots)

Nachdem er einem Bauarbeiter eine 33 Kilo schwere Baggerschaufel auf den Fuß geworfen hat, hat ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstag Polizeibeamte angegriffen. Der Hemeraner fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Wagen in die Straße Am Tyrol, wo Tiefbauer ein etwa 1,10 Meter tiefes Loch in die Straße gegraben hatten. Ein Bauarbeiter stand in der Grube neben den offenliegenden Strom- und Gasleitungen. Der Autofahrer ärgerte sich über das Hindernis, schrie die Tiefbauer an, dass sie Platz machen sollten. Dann nahm er die 33 Kilo schwere, abgelegte Baggerschaufel und warf sie in die Grube auf den Bauarbeiter. Der konnte sich zwar noch wegducken. Die Schaufel landete auf dem Fuß des Arbeiters, der glücklicherweise Sicherheitsschuhe trug. Dann fuhr der Angreifer weg. Als die Polizei kurz darauf bei ihm klingelte, beschimpfte er die Beamten und ging mit erhobenen Fäusten auf sie los. Die Polizeibeamten drohten den Einsatz des Tasers an. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell