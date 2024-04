Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebstahl auf Autobahnrastplatz

Meinerzhagen (ots)

Aus einem am Autobahnrastplatz Drögenpütt abgestellten Lkw wurden in der Nacht zum Donnerstag 500 Liter Diesel abgepumpt. Unbekannte brachen den Tankdeckel auf und pumpten den Kraftstoff ab. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 18 Uhr abgestellt und stellte den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 6 Uhr fest. . (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell