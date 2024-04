POL-MK: Streit um Müllentsorgung endet mit Körperverletzung

Werdohl (ots) - In der Nacht zu Freitag versuchten unbekannte Täter in 2 Geschäfte an der Bahnhofstraße einzubrechen. In beiden Fällen blieb es beim Versuch. Die Inhaber erstatteten Strafanzeigen. Sachdienliche Hinweis können Sie gerne persönlich auf der Wache in Werdohl oder unter der Telefonnummer 02392-93990 mitteilen. In der Nacht zu Mittwoch wurde an der ...

mehr