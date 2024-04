POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet nach einem versuchten Einbruch in Iserlohn nach einer männlichen Person. Der Unbekannte betrat am 25. Januar gegen 9.15 Uhr ein Grundstück Am Schmachtenberg und ging in ein dortiges Gartenhaus. Der Eigentümer beobachtete den Fremden über seine Sicherheitskamera und sprach ihn per Lautsprecher an. Darauf antwortete der Unbekannte ...

