Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (26.03.2024), gegen 12:40 Uhr, war ein 25-Jähriger mit seinem Citroën Transporter in der Uhlandstraße in Richtung Ostringplatz unterwegs, als ihm ein weißer Transporter so mittig auf der Fahrbahn entgegenkam, dass der 25-Jährige nach rechts ausweichen musste und hierbei mit dem Bordstein kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

