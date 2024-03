POL-PPRP: Einbruch in Eberthalle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannten entwendeten im dem Zeitraum vom 25.03.2024, 13 Uhr bis 26.03.2024, 6 Uhr circa 400 Liter Diesel aus einem LKW-Tank. Der LKW war im Tatzeitraum in der Lambsheimer Straße abgestellt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

