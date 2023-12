Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in PKW - Zeugen gesucht -

Bad Dürkheim (ots)

Diebe haben sich am Samstag dem 16.12.2023 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr im Jägerthal im Landkreis Bad Dürkheim an gleich zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen in beiden Fällen die Scheiben ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Wanderparkplatzes Isenach/Jägerthal nahe der B37 etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

