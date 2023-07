Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Fahrräder entwendet

Asbach, Waldbreitbach (ots)

Am gestrigen Sonntag, 30.07.2023, wurden bei der Polizei in Straßenhaus zwei Fahrraddiebstähle angezeigt.

In der Zeit von 29.07.2023, 22:00 Uhr - 30.07.2023, 11:00 Uhr wurde in der Straße "An der Jugendherberge" in Asbach ein schwarzes Mountain-Bike der Marke Cube aus einem verschlossenen Kellerabteil entwendet. In derselben Nacht gegen 03:00 Uhr wurde in der Neuwieder Straße in der Ortslage Waldbreitbach ein schwarzes Pedelec der Marke Himiway aus einer Garage entwendet. In beiden Fällen liegen derweil keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell