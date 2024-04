Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllcontainer brannten, Körperverletzung im Discounter, Einbrecher hatte ein schlechtes Gewissen und Sachbeschädigungen an Pkw

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagabend brannten an der Friesenstraße zwei Müllcontainer. Ein Zeuge konnte eine mögliche tatverdächtige Person beobachten, deie sich in Richtung Parkstraße entfernte. Diese Person war ca. 17-20 Jahre alt, dunkel gekleidet, schlank, hatte dunkle Haare und trug eine Brille. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Sachdienliche Hinweis können Sie gerne persönlich auf der Wache in Lüdenscheid oder unter der Telefonnummer 023551-90990 mitteilen.

Am Donnerstagmittag kam es in einem Discounter an der Wefelshohler Straße zu einem Hausfriedensbruch und einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 16-jährigen Mann und einem 46-jährigen Mitarbeiter des Discounters. Der 16-Jährige hielt sich längere Zeit gemeinsam mit Freunden in dem Discounter auf, scheinbar ohne Kaufabsicht. Der Mitarbeiter sprach sie an und bat sie, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin wurde er von dem 16-Jährigen geschubst. Er setzte sich zur Wehr und beförderte den Jungen aus dem Laden. Beide erstatteten eine Strafanzeige.

Am Mittwochmittag kam es zu einem Tageswohnungseinbruch an der Schützenstraße. Die Bewohner erstatteten eine Strafanzeige. Am Donnerstag kehrte der Täter aufgrund seines schlechten Gewissens zurück zum Tatort und brachte die entwendeten Gegenstände zurück.

Zwei unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagmorgen einen Firmenwagen an der Altenaer Straße, Ecke Gasstraße indem sie gegen den Pkw traten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Sedanstraße. Gleiches ereignete sich Donnerstagabend am Gartenhang. Dort wurde der Pkw eines 21-jährigen Mannes durch 2 unbekannte Täter beschädigt, indem sie den Spiegel abtraten. Anschließend flüchteten sie fußläufig. Sachdienliche Hinweis können Sie gerne persönlich auf der Wache in Lüdenscheid oder unter der Telefonnummer 023551-90990 mitteilen.

