Lüdenscheid (ots) - Bezugsmeldung: Suche nach vermisstem 48-Jährigen 09.04.2024, 10:07 Uhr (gelöscht) Der seit Ende März vermisste Mann aus Lüdenscheid wurde am Samstag wohlbehalten in Wuppertal angetroffen und wieder in seine Wohngruppe gebracht. Der 48-Jährige war in Köln in den Zug gestiegen, um nach Hause zu fahren. Er kam dort jedoch nicht an. Die Polizei stellt die Vermisstenfahndung ein und dankt allen ...

