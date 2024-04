POL-PDLD: Kandel - Snackautomat angegangen

Rülzheim (ots) - Am Dienstagabend befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Landstraße 493 in Richtung Rülzheim. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich mit ihrem PKW. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 ...

