Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 2 PKW aufgebrochen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Stadtgebiet von Germersheim gleich zwei PKW aufgebrochen. An einem am "Paradeplatz" abgestellten Fiat wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Zigarettenpackungen aus dem Innenraum entwendet. Aus einem weiteren in der Orffstraße geparkten PKW wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

