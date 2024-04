Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisste nach intensiver Fahndung aufgefunden

Kandel (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizeiinspektion Wörth am Rhein über eine vermisste Person aus einem Seniorenheim in Kandel informiert. Zur Absuche wurden die freiwillige Feuerwehr, die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Zudem waren Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz. Um Mitternacht konnte die 84-jährige Vermisste im Stadtgebiet Wörth am Rhein aufgefunden werden. Sie war aufgrund der Temperaturen leicht unterkühlt und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell