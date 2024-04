POL-PDLD: Maikammer - Auffällig im Straßenverkehr

Germersheim (ots) - Im Zeitraum vom 21.04., 19 Uhr bis 22.04., 07.30 Uhr wurde durch ein in der Straße "Am Meßplatz" abgestellter PKW beschädigt, indem ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu ...

