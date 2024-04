POL-PDLD: Bellheim - berauscht hinter dem Steuer

Annweiler am Trifels (ots) - Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr führten Polizeibeamte am 22.04.24 Verkehrskontrollen in Annweiler in der Landauer Straße und in Albersweiler in der Hauptstraße durch. Fünf Autofahrer waren dabei nicht angegurtet und bei einem Transporter war die Ladung nicht gesichert. Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr wurde aufgrund von Bürgerbegehren eine Geschwindigkeitsmessung in Queichhambach in der ...

