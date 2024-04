POL-PDLD: Albersweiler - Brand im Steinbruch

Freckenfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 21.04.24 auf den 22.04.2024 in ein Vereinsheim in Freckenfeld einzubrechen. Ein Eindringen gelang nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 piwoerth.presse@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

mehr