POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Weniger Schwerverletzte, mehr Unfälle mit Sachschäden - Polizei stellt den Verkehrsunfallbericht 2023 vor

Recklinghausen (ots) - Eine 60-jährige Autofahrerin aus Mülheim an der Ruhr war am Sonntagabend (22 Uhr) auf der Weseler Straße in Richtung Schermbeck unterwegs. In Höhe einer Baustelle kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit einem Warnschild und einem abgestellten Baustellen-Anhänger. Anschließend kam sie auf der rechten Fahrspur zum Stehen. ...

mehr