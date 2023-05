LPI-J: Rollator geklaut

Weimar (ots) - Zwei Pkw-Fahrer befuhren am 25.05.2023 gegen 11:20 Uhr die B 85 aus Großobringen kommend in Richtung Daasdorf am Berge. In der Ortslage Daasdorf wollte der Fahrer eines Pkw Fiat nach rechts in die Angergasse abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Ein nachfolgender VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Hierbei entstand an beiden Pkw Sachschaden. Der Fiat war nicht mehr fahr- bereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht ...

