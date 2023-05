Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geflüchtet

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw Mercedes parkte am 25.05.2023 im Parkhaus am Beethovenplatz. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken den Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug konnten die Beamten weißen Fremdlack sichern. Anhand der Videoaufzeichnung des Parkhauses konnte ein Audi A4 ermittelt werden. Die Befragung des Fahrers bzw. Halters steht noch aus. Am Mercedes entstand ein Sach- schaden in Höhe von 2.500 Euro.

