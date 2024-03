Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrerin kommt von der Fahrspur ab - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots)

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Mülheim an der Ruhr war am Sonntagabend (22 Uhr) auf der Weseler Straße in Richtung Schermbeck unterwegs. In Höhe einer Baustelle kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit einem Warnschild und einem abgestellten Baustellen-Anhänger. Anschließend kam sie auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde zunächst vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Ein Alkohol-Vortest vor Ort zeigte ein positives Ergebnis an. Der 60-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Auto und Führerschein wurden sichergestellt. Die Weseler Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand 8.200 Euro Sachschaden.

