Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Laterne gefahren

Eberstedt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 13 Uhr kam eine 19-jährige VW Lupo-Fahrerin in Eberstedt von der Straße ab. Nach eigenen Angaben wurde die junge Frau von der Sonne geblendet, so dass sie von der Straße abkam und seitlich mit einer Laterne kollidierte. Die 19-Jährige wurde aufgrund von Kopfschmerzen zur weiteren Untersuchung in das Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gebracht. Ihr 23-jähriger Beifahrer wurde glücklicherweise nur leicht an seinem rechten Daumen verletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell