Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Gemeindehaus ein #polsiwi

Netphen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend (24.05.2022) sind unbekannte Täter in ein Gemeindehaus an der Lahnstraße in Netphen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort hebelten sie weitere Türen auf, öffneten Schränke und Türen und durchsuchten Schubladen. Ersten Schätzungen nach wird der Schaden auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Ob die Täter etwas entwendeten ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter der 02732/ 909-0 entgegen.

