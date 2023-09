Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Klein-Lkw am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 559 wurde der 84-jährige Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 30-Jähriger mit einem Klein-Lkw gegen 13:25 Uhr auf der L 559 von Blankenloch kommend in Richtung Leopoldshafen. Zeitgleich fuhr der 84-jährige Fahrradfahrer die Friedrichstaler Allee in Richtung Karlsruhe entlang. An der Kreuzung L 559 / Friedrichstaler Allee fuhr der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn der L 559 und wurde dabei von dem Klein-Lkw erfasst. Bei der Kollision zog sich der 84-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die L 559 zwischen Blankenloch und der Kreisstraße 3579 für circa eineinhalb Stunden vollgesperrt werden.

Julian Scharer, Pressestelle

