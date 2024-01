Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Explodierter Akku

Edesheim (ots)

Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Sonntagabend (21.01.204, 19 Uhr) in der Provisstraße dürfte nach ersten Ermittlungen ein explodierter Akku einer Bohrmaschine gewesen sein. Der Hauseigentümer konnte einen lauten Knall wahrnehmen, eilte in das Untergeschoss und konnte den brennenden Akku vorfinden. Den Akku riss er aus der Ladestation und warf ihn ins Freie. Hierdurch erlitt der Mann Brandwunden und musste in ein Krankenhaus. Während ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden konnte, wurde das Mobiliar im Kellerbereich massiv in Mitleidenschaft gezogen.

