Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Einbrecher?

Bochum (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Einbrecher?

Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/127950

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht.

Die Tatverdächtigen sollen am 22. Dezember 2023 zwischen 18.40 und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Auf dem Helwe" in Bochum eingebrochen sein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell