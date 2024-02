POL-BO: Mordkommission ermittelt nach lebensgefährlicher Verletzung - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots) - Die Masche "Schockanruf" ist nicht neu, aber leider ist es Trickbetrügern damit schon wieder gelungen, eine Seniorin (91) um Bargeld und Schmuck zu bringen. Am Mittwoch, 28. Februar, klingelte gegen 11.30 Uhr das Telefon der Hernerin. Am Apparat war ein angeblicher "Polizist", der der Frau erzählte, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall ...

