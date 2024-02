Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtige (20) nach Handtaschenraub gestellt, Komplize flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Mittwoch, 28. Februar, ist einer Seniorin aus Herne (87) die Handtasche entrissen worden. Die Polizei stellte eine Tatverdächtige, ihr Komplize flüchtete. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Siepenstraße 12 in Herne-Mitte. Nach erledigtem Einkauf verließ die 87-Jährige das Geschäft und begab sich zu ihrem geparkten Pkw. Während sie ihre Einkäufe in den Kofferraum legte, riss ihr eine Unbekannte plötzlich gewaltsam die Handtasche von der Schulter. Die Seniorin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Täterin flüchtete zunächst.

Polizeibeamte der Wache Herne stellten die Tatverdächtige, eine 20-jährige Bochumerin, kurz darauf im Nahbereich.

Nach Zeugenangaben habe die Bochumerin nicht alleine gehandelt. Gemeinsam mit einem unbekannten Mann habe die Kriminelle zunächst mehrere Kunden beobachtet, sowohl auf dem Parkplatz als auch im Supermarkt. Während des Handtaschenraubes habe der Komplize im Eingangsbereich dann offensichtlich "Schmiere gestanden".

Der zweite Täter wird als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und von "osteuropäischer Herkunft" beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare und auffallend dünne Beine. Bekleidet sei er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell