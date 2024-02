Polizei Mettmann

POL-ME: Raub im Marktkarree Langenfeld - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2402078

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 20. Februar 2024, kam es in Langenfeld in einem Drogeriegeschäft zu einem Raub von mehreren Parfümflaschen. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei ermittelt.

Folgendes war nach aktuellem Ermittlungsstand geschehen:

Gegen 16 Uhr konnte durch eine aufmerksame Zeugin in einem Drogeriegeschäft im Marktkarree an der Solinger Straße beobachtet werden, wie eine unbekannte männliche Person mehrere hochwertige Parfümflaschen in einen blauen Einkaufsbeutel steckte. Die Zeugin, eine 62-jährige Mitarbeiterin der Filiale, wies den Mann darauf hin, dass er die Ware vor dem Verlassen des Geschäftes zu bezahlen habe. In Höhe des Kassenbereichs zeigte der Täter daraufhin eine Pistole, die in seinem Hosenbund steckte und verließ, ohne zu bezahlen, den Drogeriemarkt. Er entfernte sich aus dem Marktkarree in Richtung Friedhofsstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 60 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - weiße Haare zum Zopf gebunden - bekleidet mit einem dunkelblauen Basecap, schwarzer Jacke, weißem T-Shirt und schwarzer Arbeitshose

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienlichen Angaben zum Verbleib der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

