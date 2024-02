Polizei Mettmann

POL-ME: Der "Streifenwagen" macht Halt in Ratingen - Ratingen - 2402077

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso werden hilfreiche Präventionstipps gegeben.

In den kommenden Tagen ist der "Streifenwagen" gleich zwei Mal in Ratingen anzutreffen:

Am Freitag, 23. Februar 2024, können Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Hösel unsere Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Christian Oehms und Dirk van der Maarl am Einkaufszentrum an der Heiligenhauser Straße 1 in der Zeit von 11-13 Uhr treffen.

Am Dienstag, 27. Februar 2024, steht Polizeihauptkommissar Thomas Stefen zur Marktzeit mit dem Streifenwagen am Ratinger Marktplatz in der Zeit von 11-13 Uhr.

Die Bezirksdienstbeamten werden unter anderem über die zum Teil professionellen Betrugsmaschen insbesondere zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren beraten und sind natürlich auch für alle anderen Fragen und Anregungen ansprechbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell