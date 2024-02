Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Fahrzeugaufbrüche auf Firmengelände - Langenfeld - 2402076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstagmittag, 17. Februar 2024, bis Montagmorgen, 19. Februar 2024, brachen unbekannte Täter gleich mehrere Fahrzeuge auf einem Firmengelände in Langenfeld auf. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter eines Sanitärbetriebes an der Industriestraße in Immigrath an vier Firmenfahrzeuge frische Aufbruchspuren fest und alarmierten folgerichtig die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen der oder die unbekannten Täter im Tatzeitraum auf bisher ungeklärte Art und Weise auf das umzäunte Firmengelände ein. Sie öffneten gewaltsam vier dort abgestellte Firmenfahrzeuge und durchsuchten sie nach Wertgegenständen.

Der oder die Diebe entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und flohen anschließend unerkannt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell