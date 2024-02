Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung- Mann mit zerschlagener Flasche leicht verletzt-Polizei sucht Zeugen (12.02.2024)

Schramberg (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ist es vor einer Bar auf der Straße "In der Steige" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der auch ein Mann mit einer zerschlagenen Flasche attackiert und dabei Schnittverletzungen erlitten hat. Nach derzeitigen Stand ist ein 39 Jahre alter Mann auf einen Unbekannten losgegangen. Ein 21-Jährige wollte die Streitigkeit schlichten und ging dazwischen. Daraufhin zerschlug der Ältere eine Glasflasche und verletzte den 21-Jährigen an der Hand. Eine sofortige medizinische Behandlung lehnte der junge Mann ab. Als ein 23 Jahre junger Mann ebenfalls in der Auseinandersetzung vermitteln wollte, bedrohte der 39-Jährige ihn. Der Unbekannte, mit dem der 39-Jährige seine Differenzen körperlich austrug, war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Dieser und Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

