POL-AA: Ostalbkreis: Witterungsbedingte Unfälle

Aalen (ots) - Heubach: Rabiater Ladendieb Ein 40-Jähriger sowie sein unbekannter Komplize wurden am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelladen in der Gmünder Straße erwischt. Während der Komplize die flüchtete, gelang es den Mitarbeitern, den 40-Jährigen trotz Gegenwehr festzuhalten. Ein Angestellter wurde hierbei von dem Dieb gebissen und hierdurch verletzt. Er wurde vom ...

