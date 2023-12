Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Unfälle - Feuerwehreinsatz - Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Reifen zerstochen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 21:30 Uhr wurden alle vier Reifen eines in der Gumpenstraße geparkten Mercedes zerstochen. Zudem wurde die hintere linke Fahrzeugtüre zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen im Weinbergweg geparkten VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr wurde am Donnerstagmorgen in der Pfarrgasse ein geparkter Dacia vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz

Eine 34-jährige Anwohnerin der Zeppelinstraße wollte sich in der Nacht auf Freitag auf ihrem Herd Essen zubereiten und schlief ein. Als sie gegen 0:20 Uhr vom Rauchmelder geweckt wurde, verständigte sie die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Schwaikheim kam mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort, nahm das verbrannte Essen vom Herd und lüftete die Wohnung. Abgesehen vom angebrannten Essen entstand kein Schaden, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Backnang: Auto übersehen

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 17.10 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Aspacher Straße einfahren. Hierbei übersah er eine vorbeifahrende BMW-Fahrerin und stieß mit deren Auto zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Aspach: Vorfahrt missachtet

13000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr ereignete. Ein 26-jähriger VW Fahrer missachtete in der Hauptstraße Ecke Heilbronner Straße die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw VW Golf zusammen. Hierbei blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Fellbach: Einbruch

In der Liegnitzer Straße wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter haben eine Terrassentür aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft, welches auch durchsucht wurde. Ob Wertgegenstände entwendet wurden ist noch unklar. Die Polizei Fellbach bittet zu dem Vorfall, der sich zwischen 18.15 Uhr und 20.20 Uhr ereignete, um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in der Thomas-Mann-Straße gegen einen Pkw Mercedes und flüchtete anschließend. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht beitragen können, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell