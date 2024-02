Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfallfluchten in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zu gleich zwei Unfallfluchten kam es am gestrigen Mittwoch, 28. Februar, in Bochum. Dabei sind drei Personen - darunter zwei Kinder - leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Der erste Unfall hat sich gegen 14.30 Uhr in Bochum-Werne ereignet. Ein neunjähriges Mädchen aus Bochum war mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg der Nörenbergstraße in Richtung Rutgerwegs unterwegs. Nach aktuellem Stand fuhr zeitgleich ein unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarktes an der Nörenbergstraße kommend in die gegenüberliegende Einfahrt im Bereich der Hausnummer 12-14. Nachdem das Mädchen vor dem querenden Auto anhielt, signalisierte der Fahrer, dass es vorbeifahren könne. Als die Neunjährige das Auto jedoch noch nicht ganz passiert hatte, setzte der Unbekannte sein Fahrzeug zurück und erfasste die Schülerin mit dem Heck.

Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort und fuhr dem Kind noch über den Fuß. Die junge Bochumerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte wird beschrieben als 30-40 Jahre alt. Er trug eine Kopfbedeckung und war mit einem schwarzen Auto unterwegs.

Zum zweiten Unfall kam es rund drei Stunden später in Laerheide. Nach bisherigem Stand befuhr ein 34-jähriger Busfahrer aus Bochum mit seinem Linienbus gegen 18.15 Uhr die Laerholzstraße in Richtung Semperstraße. In Höhe der Einmündung zum Gropiusweg überquerten zwei Fußgänger die Fahrbahn, welche sich kurz zuvor an einem geparkten Pkw aufhielten. Um einen Zusammenstoß mit den Männern zu verhindern, musste der Busfahrer stark abbremsen.

Dabei stürzte im Bus eine 25-jährige Bochumerin und verletzte sich leicht. Zudem kippte der Kinderwagen um, indem sich ihr 3 Wochen altes Baby befand. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell