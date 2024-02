Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht in der Bleichstraße gemeldet. Nachdem die Beamten die Ermittlungen aufgenommen haben, werden jetzt Zeugen gesucht. Nach Mitteilung eines 24-jährigen Mannes, parkte er seinen Peugeot 206 mit Ludwigshafener Kennzeichenschild am Freitag um 8 Uhr am Straßenrand. Als er am Dienstag, um 13 Uhr, an den Wagen zurückkam, bemerkte er einen größeren Schaden an der Fahrzeugfront. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Peugeot fuhr und sich dann unerlaubt von dem Unfallort entfernte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell