POL-PPWP: Verstoß gegen das Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) - Eine 24-Jährige sowie ein 39-Jähriger meldeten sich am Sonntag, 11. Februar, bei der Polizei. Die Beiden parkten ihre Autos im Zeitraum von Samstag, 10. Februar, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 11. Februar, 13:30 Uhr, ordnungsgemäß in der Quellenstraße in Höhe der Hausnummer 23. Unbekannte haben im genannten Zeitraum die rechten Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ...

