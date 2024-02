Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Eine 24-Jährige sowie ein 39-Jähriger meldeten sich am Sonntag, 11. Februar, bei der Polizei. Die Beiden parkten ihre Autos im Zeitraum von Samstag, 10. Februar, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 11. Februar, 13:30 Uhr, ordnungsgemäß in der Quellenstraße in Höhe der Hausnummer 23. Unbekannte haben im genannten Zeitraum die rechten Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass diese durch Tritte zerstört wurden und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat die Tat beobachtet? Das Altstadtrevier bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0631 369-2150. |cla

