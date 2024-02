Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots)

Ein 43-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag, 13. Februar, von der Europaallee kommend in Richtung Mannheimer Straße. Der Autofahrer wollte an der Kreuzung des Hauptfriedhofs nach links in Richtung Hochspeyer abbiegen. Allerdings war die Ampel ausgefallen und der Mercedes-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 71-jährigen Pkw-Fahrers. Auf der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Senior wurde durch den ausgelösten Airbag leicht im Gesicht verletzt. Die eingesetzten Rettungskräfte versorgten den 71-Jährigen vor Ort. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zu. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell