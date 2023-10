Rielasingen-Worblingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht in ein Wohnhaus in der Riedernstraße einzubrechen. Gegen 00.20 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe des Einfamilienhauses ein, um so in die Innenräume zu gelangen. Durch den Lärm aufmerksam geworden, ertappt ein Zeuge ...

mehr