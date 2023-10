Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Polizei stellt erneut zahlreiche Verstöße bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 462 fest (10.10.203)

Dunningen (ots)

Bei einer erneuten Verkehrskontrolle, im Zeitraum zwischen 8.45 Uhr und 13.15 Uhr, auf der Bundesstraße 462 zwischen den Anschlussstellen Dunningen-Ost und Dunningen-Mitte haben die Beamten der Verkehrspolizei Zimmern o.R. erneut zahlreiche Verstöße festgestellt. Hierbei fiel insbesondere ein 36-jähriger Fahrer eines Opel Zafira den Polizisten auf, der in seinem Wagen, trotz verfügbaren sieben Sitzplätzen, insgesamt zehn Personen beförderte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als im Opel sechs erwachsene Personen und vier Kinder, zwischen dem Kleinkindalter und 9 Jahren, zum Teil ungesichert saßen. Zu den insgesamt an diesem Tag festgestellten zwei Verstößen wegen des Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und den vier Verstößen wegen einer unzureichenden Kindersicherung, mussten insgesamt 23 Fahrzeugführer wegen der verbotswidrigen Nutzung eines technischen Gerätes, einer wegen der unzureichenden Ladungssicherung und sechs Autofahrer wegen technischer Mängel beziehungsweise Veränderungen an den Fahrzeugen, darunter eine Sicherstellung eines Autos, zur Anzeige gebracht werden. Zudem fuhren drei Autofahrer auf der Strecke in Richtung Rottweil zu schnell. Wir weisen darauf hin, dass die Polizei auch weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen wird. Diese haben in erster Linie einen präventiven Charakter und dienen der Verkehrssicherheit.

