POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Riedernstraße (11.10.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht in ein Wohnhaus in der Riedernstraße einzubrechen. Gegen 00.20 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe des Einfamilienhauses ein, um so in die Innenräume zu gelangen. Durch den Lärm aufmerksam geworden, ertappt ein Zeuge den Einbrecher, der daraufhin durch den Nachbargarten flüchtete.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer grau/blauen Jacke, weißen Sneaker, einer schwarzen Wollmütze. Zudem trug er eine FFP2-Maske und einen Rucksack mit Reflektoren. Vor dem Anwesen stellten die Beamten zudem ein blaues Fahrrad der Marke "Cyclewolf" fest, das dem Täter gehören könnte.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges in der Riedernstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers, oder Hinweise zu dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

